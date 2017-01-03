Школьникам Кыштыма погода продлила каникулы

Автор: КР от Сегодня, 09:33 Категория: Образование

Сегодня, 9 января, у кыштымских школьников закончились каникулы и началась третья учебная четверть. Однако морозы внесли в расписание свои коррективы.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы Кыштыма, в шесть часов утра средняя температура по округу составила минус 30 градусов. В школах отменены занятия для учеников первой смены с первого по одиннадцатый классы.

По данным Челябинского гидрометеоцентра, уже сегодня ночью столбик термометра не опустится ниже 22 градусов.