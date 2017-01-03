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Школьникам Кыштыма погода продлила каникулы

Автор: КР от Сегодня, 09:33 Категория: Образование

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Сегодня, 9 января, у кыштымских школьников закончились каникулы и началась третья учебная четверть. Однако морозы внесли в расписание свои коррективы.

 

По данным единой дежурно-диспетчерской службы Кыштыма, в шесть часов утра средняя температура по округу составила минус 30 градусов. В школах отменены занятия для учеников первой смены с первого по одиннадцатый классы.

 

По данным Челябинского гидрометеоцентра, уже сегодня ночью столбик термометра не опустится ниже 22 градусов.

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