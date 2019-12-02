Экологи-любители из Кыштыма примут участие в региональном слёте волонтёров

Автор: КР от Сегодня, 09:54 Категория: Экология

Завтра в Челябинском государственном университете соберутся активисты волонтёрского экологического движения региона. Организатором мероприятия выступает министерство экологии Челябинской области.

В слёте примут участие 450 активистов в возрасте от 7 до 70 лет. Наш город будут представлять Леонид и Татьяна Щербаковы, Алла Алферова, Дмитрий Дудин и Гульниса Хабелькаева. Об их добрых делах знают далеко за пределами города. Это эко-вылазки, посадка и прополка «Леса Победы», субботники на Сугомакской поляне, экологические походы и мероприятия против замора рыбы.

В слёте примут участие заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков, министр экологии Сергей Лихачев, супруга главы региона Ирина Текслер, ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев, председатель Общественного совета при министерстве экологии Алексей Яковлев.