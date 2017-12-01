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Третьеклассники представили Кыштым на областном слёте юных инспекторов движения

Автор: КР от Сегодня, 11:30 Категория: Общество

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В молодёжном оздоровительно-культурном комплексе  «Черёмушки» состоялся областной слёт юных инспекторов движения, посвящённый 45-летию этой организации. В слёте приняли участие школьники из девяти городов Челябинской области. Кыштым представляли третьеклассники школы № 4:  Виктория Борнякова, Дарья Быховская, Марина Сарбахтина, Ирина Ерёмина,  Глеб Шудриков, Иван Суставов, Дарья Павлова и Ксения Титова.

Программа слёта была весьма насыщена: в течение двух дней ребятам предстояло принять участие во множестве конкурсов на знание Правил дорожного движения.

В первый день юные инспекторы представили визитки своих команд и разучили танцевальный флешмоб. Затем они участвовали в образовательных  мастер-классах «Я создаю отряд юных инспекторов движения», «Юный инспектор движения», «Кодекс юного инспектора движения». В вечернее время вожатые из детского областного объединения «Альфа» организовали  мероприятия, посвящённые Правилам дорожного движения. Последний день оказался не менее плодотворным. Кыштымским школьникам больше всего запомнилось ток-шоу «Безопасная область».  

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