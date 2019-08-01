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В Кыштыме результаты субботника оставляют желать лучшего

Автор: КР от Вчера, 14:42 Категория: Экология

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Об этом сегодня на оперативном совещании главе Кыштымского городского округа Людмиле Шеболаева доложил её заместитель по жилищно-коммунальной сфере Александр Кочерещенко.

 

Напомним, в прошлый четверг в Кыштыме прошёл общегородской субботник, в котором могли принять участие все желающие. Но их оказалось немного. К началу нового учебного года уборка проходила на пришкольных территориях.

– В основном в субботниках приняли участие педагоги и ученики, – сказал Александр Ипполитович. – Немногие из родителей решили помочь им в этом. Кроме того, результаты окоса травы в Кыштыме остаются неудовлетворительными.

 

Напоминаем, что продолжает действовать система выдачи бесплатных талонов на вы­воз мусора. Жители Кыштыма могут получить их в управ­лении городского хозяйства по адресу: улица Фрунзе, 3, кабинет № 10.

Выдано уже 311 талонов.

 

Александр Кочерещенко возглавит специальную группу с участием представителя административной комиссии. Сегодня и завтра будет проведён объезд города. В случаях выявления нарушений правил благоустройства составят протоколы об административных правонарушениях.


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  • Аккузативус

  • Вчера, 14:58
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На газоне возле начальной # 2 лежит бетонный блок довольно большой, убрать бы.... И, таки да, почему в "Контактах" закрыты комментарии? Даже в Озёрске так не делают, можно и по генеральному и по мэру пройтись, а у нас только " одобрям-с"
 
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