В Кыштыме результаты субботника оставляют желать лучшего Автор: КР от Вчера, 14:42 Категория: Экология 0 Об этом сегодня на оперативном совещании главе Кыштымского городского округа Людмиле Шеболаева доложил её заместитель по жилищно-коммунальной сфере Александр Кочерещенко. Напомним, в прошлый четверг в Кыштыме прошёл общегородской субботник, в котором могли принять участие все желающие. Но их оказалось немного. К началу нового учебного года уборка проходила на пришкольных территориях. – В основном в субботниках приняли участие педагоги и ученики, – сказал Александр Ипполитович. – Немногие из родителей решили помочь им в этом. Кроме того, результаты окоса травы в Кыштыме остаются неудовлетворительными. Напоминаем, что продолжает действовать система выдачи бесплатных талонов на вывоз мусора. Жители Кыштыма могут получить их в управлении городского хозяйства по адресу: улица Фрунзе, 3, кабинет № 10. Выдано уже 311 талонов. Александр Кочерещенко возглавит специальную группу с участием представителя административной комиссии. Сегодня и завтра будет проведён объезд города. В случаях выявления нарушений правил благоустройства составят протоколы об административных правонарушениях. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Аккузативус Вчера, 14:58 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций На газоне возле начальной # 2 лежит бетонный блок довольно большой, убрать бы.... И, таки да, почему в "Контактах" закрыты комментарии? Даже в Озёрске так не делают, можно и по генеральному и по мэру пройтись, а у нас только " одобрям-с" +1