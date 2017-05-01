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В Кыштыме в рамках субботника на полигон вывезли десять тысяч кубометров мусора

Автор: КР от Сегодня, 12:04 Категория: Экология

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Сегодня на расширенном оперативном совещании в администрации Кыштымского городского округа начальник управления городского хозяйства Александр Головачёв отчитался о результатах субботника. Он стартовал 3 апреля и завершится 26 мая.

 

Во время всеобщей уборки города было приведено в порядок 105 улиц частного сектора. Не обошлось без предписаний – специалисты управления городского хозяйства вручили их 18 владельцам замусоренных участков. Десять из них уже почистили территорию.

 

Что касается дворов многоквартирных домов, то больше всех жителей квартир на массовую уборку организовала управляющая компания «Доверие». Остальные управляющие компании и товарищества собственников жилья, по большей части, с мусором справились собственными силами.

 

– Меня беспокоит тенденция, когда управляющим компаниям проще убрать дворы самим, чем призвать к этому жителей, – отметила глава Кыштымского округа Людмила Шеболаева. – Это неправильно. Получается, что дворник убрал, а люди продолжают с пятого этажа бросать мусор. Если они собственными руками приберут придомовую территорию, в будущем будут более ответственно относиться к чистоте.

 

По словам Александра Головачёва, точечная уборка города и посёлков продолжается. Так, волонтёры очистили от завалов мусора территорию у домов № 4 и 6 на улице Вайнера, а также стихийную свалку, которая давно прописалась на улице Горького. И  даже после этого очищенные участки снова стали зарастать мусором.

 

В этом году субботник прошёл более активно, чем в прошлом. Так, если в 2016-м году было убрано 1800 квадратных метров территории Кыштымского округа, то в 2017-м – 1900. Грабли и мётлы взяли в руки 8920 человек, что на 190 больше, чем в прошлом году. Всего за время общегородской генеральной уборки с территории округа было вывезено 9850 кубометров мусора.

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