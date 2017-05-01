В Кыштыме в рамках субботника на полигон вывезли десять тысяч кубометров мусора

Городская афиша

18 мая

В центральной городской библиотеке имени Бориса Швейкина состоится презентация выставки кыштымского краеведа Инны Неповинных "Вот это земляки!"

Начало в 13 часов.

24 мая

В рамках XXVIII областного фестиваля профессиональных театров Челябинской области «СЦЕНА-2017» в ДК "Победа" актёры челябинского Камерного театра представят приключенческую сказку «Сокровища пиратов, или цирк «Бабочка» (6+). Билеты поступят в продажу 15 мая. Приобрести их можно в кассе дворца культуры с 15 до 18 часов.

Начало в 12 часов 15 минут

29 мая

В рамках XXVIII областного фестиваля профессиональных театров Челябинской области «СЦЕНА-2017» в ДК "Победа" актёры озёрского театра кукол «Золотой петушок» представят сказку для детей «Машенькина Свирель» (6+). Билеты поступят в продажу 15 мая. Приобрести их можно в кассе дворца культуры с 15 до 18 часов.

Начало в 11 часов.

28 мая

В рамках XXVIII областного фестиваля профессиональных театров Челябинской области «СЦЕНА-2017» в ДК "Победа" актёры Озёрского театра драмы и комедии «Наш дом» в формате уроков в театре представят романтическую трагедию «Мцыри» (14+). Билеты поступят в продажу 15 мая. Приобрести их можно в кассе дворца культуры с 15 до 18 часов.

Начало в 12 часов.

27 мая

В рамках XXVIII областного фестиваля профессиональных театров Челябинской области «СЦЕНА-2017» в ДК "Победа" актёры Магнитогорского театра куклы и актёра «Буратино» представят волшебную сказку «Калиф-аист», иллюзион герра Гауфа (6+). Билеты поступят в продажу 15 мая. Приобрести их можно в кассе дворца культуры с 15 до 18 часов.

Начало в 11 часов.

26 мая

В рамках XXVIII областного фестиваля профессиональных театров Челябинской области «СЦЕНА-2017» в ДК "Победа" Челябинский государственный театр кукол имени В. Вольховского представит спектакль для детей и их родителей «Мечта маленького ослика» (4+). Билеты поступят в продажу 15 мая. Приобрести их можно будет в кассе дворца культуры с 15 до 18 часов.

Начало в 11 часов.