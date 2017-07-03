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В Кыштыме в администрации городского округа произошли кадровые перемены

Автор: КР от Вчера, 13:33 Категория: Политика

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Сегодня на оперативном совещании глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева представила нового заместителя главы округа по ЖКХ Александра Ипполитовича Кочерещенко. На эту должность он принят по срочному трудовому договору.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия по подготовке и проведению конкурса на замещение вакантной муниципальной должности заместителя главы округа по ЖКХ. По итогам конкурса и станет ясно, кто из кандидатов займёт её на постоянной основе.

 

Александру Кочерещенко 56 лет. В 1986 году окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. Работал главным инженером в колхозе «Россия», мастером-механиком цеха извести на ЧЭМК, а позднее  12 лет на этом же предприятии – главным инженером управления жилищно-коммунального хозяйства, затем – заместителем начальника управления ЖКХ в администрации Челябинска.

 

До приезда в Кыштым он два года работал заместителем главы города Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам.  Женат, имеет двоих детей и двоих внуков.

 

Также в администрации Кыштымского городского округа новым начальником отдела мобилизационной работы назначена Ирина Викторовна Курчавова, а Сарварь Загидулловна Шакирова – начальником общего отдела.

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