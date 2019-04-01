В Кыштыме объявлена дата самого массового санитарного дня

Автор: КР от Сегодня, 11:46 Категория: Общество

Как уже сообщалось на сайте «КР», с 1 апреля постановлением главы Кыштымского городского округа объявлен месячник санитарной очистки. Основной объём работы должен быть выполнен до майских праздников. Но уборка территорий продлится и после них.

Самым массовым санитарным днём объявлено 26 апреля. Для этих целей управление городского хозяйства закупило 1500 мешков и 175 пар рабочих перчаток. По адресу: улица Фрунзе, 3, кабинет №10, с 8 до 17 часов можно получить бесплатные талоны на вывоз мусора. Всего их заказано более двух тысяч штук.

На оперативном совещании, которое сегодня прошло в администрации Кыштымского городского округа, заместитель главы по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Кочерещенко доложил главе Людмиле Шеболаевой и всем присутствующим, что 42-м организациям уже выдано 875 талонов на вывоз мусора.

Ведётся очистка дренажных канав. Управление городского хозяйства выявило все несанкционированные свалки – они будут убраны. Во время санитарного месячника отремонтируют и покрасят ограждения вдоль пешеходных тротуаров.

Людмила Шеболаева обратила внимание на то, что административная комиссия активизирует свою работу по вынесению штрафов за грязные территории уже на этой неделе. Управляющим компаниям дан наказ безотлагательно заняться проведением совместных субботников с жильцами.