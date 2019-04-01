В Кыштыме благодаря свердловчанам появятся экзотические цветы

Автор: КР от Сегодня, 16:43 Категория: Экология

Озеленением городских клумб в нашем городе займутся специалисты компании «Канон – Т» из Свердловской области.

Цветочные оформители высадят на клумбы 13 000 кустов. Это георгины, сальвии, петунии, вербены, агератумы, табак крылатый, львиный зев, бархатцы, лобелии, васильки, настурции, мимулюсы, колеусы, виолы, ипомеи, немезии, коки.

Как сообщили сайту «КР» в управлении городского хозяйства, сумма контракта, который уже находится в стадии подписания, составит 559 тысяч 329 рублей.

Эскизы для будущих цветочных композиций подрядчики должны будут предоставить на согласование заранее. Работы по озеленению клумб начнутся в конце мая, но всё будет зависеть от погодных условий.

Прежде компания «Канон – Т» оформляло клумбы в Орджоникидзевском и Чкаловском районах Екатеринбурга.