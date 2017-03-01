И это ещё цветочки: на клумбы Кыштыма высадят 15 тысяч рассады цветов

Автор: КР от Сегодня, 12:35 Категория: Экология

Сегодня первый день весны, а в муниципальном предприятии «Дорсервис» уже посеяли на рассаду однолетние и многолетние цветы. В этом году наш город, который отметит свой 260-летний юбилей, будет утопать в сальвиях, флоксах, георгинах, петуньях и гацаниях.

– Часть семян мы самостоятельно заготовили по осени, а часть – заказывали в питомниках,– сказала сайту «КР» мастер благоустройства Дорсервиса Любовь Никифорова. – Как только рассада достигнет нужной высоты и окрепнет, мы вместе со школьниками, которые ежегодно на летних каникулах подрабатывают озеленителями, высадим её на улицах Кыштыма.

Кстати, три мальчика-подростка уже подали заявления о приёме их на работу озеленителями. Дорсервис – одно из немногих предприятий нашего города, где не отмахиваются от несовершеннолетних, а наоборот готовы их трудоустроить на время каникул. Каждое лето здесь трудится 12 учеников в возрасте от 14 до 16 лет.

За Дорсервисом закреплено порядка 20 цветочных клумб и 50 вазонов.