В Кыштыме озеленители начали высаживать цветы на клумбы

Автор: КР от Вчера, 09:59 Категория: Экология

Первым заблагоухает в ярких красках цветник у здания администрации Кыштымского округа. Уже сегодня там начали высаживать две с половиной тысячи жёлтых и красных бархоток, серебристой цинерарии и разноцветных флоксов. Но больше всего цветов появится на клумбе, расположенной на круговом движении в центре города – до поздней осени там будут радовать глаз горожан и гостей четыре тысячи петуний и львиного зева.

Пока же цветы ожидают своего часа в двух теплицах размерами три на восемь и три на шесть метров на заднем дворе Дорсервиса. Как сказала сайту «КР» рабочий озеленения Татьяна Щербакова, в этом году из 36 тысяч семян сальвии, цинии, газании, георгинов, настурции и агератума взошли лишь 15 тысяч. Рассаде не хватало света и тепла. И это несмотря на то, что почву перед посадкой просеивали, удобряли, зимой часа по три в день поливали всходы снеговой талой водой.

Озеленители Дорсервиса пробуют себя в роли ландшафтных дизайнеров и заранее продумывают внешний вид будущих клумб – их в нашем городе больше дюжины. Также на остановках и у пешеходных переходов расставлено около пятидесяти вазонов.

– Одна беда – не успеваем посадить в них сортовую герань, как её выкапывают, – сетует мастер по озеленению Любовь Никифорова. – Именно из-за таких цветочных воров мы и перестали садить лилии у администрации.

К юбилею города озеленители обещают украсить всю его центральную часть. Чтобы высадить все цветы полностью, им потребуется две недели.