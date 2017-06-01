В Кыштыме озеленители начали высаживать цветы на клумбы
Автор: КР от Вчера, 09:59 Категория: Экология
Первым заблагоухает в ярких красках цветник у здания администрации Кыштымского округа. Уже сегодня там начали высаживать две с половиной тысячи жёлтых и красных бархоток, серебристой цинерарии и разноцветных флоксов. Но больше всего цветов появится на клумбе, расположенной на круговом движении в центре города – до поздней осени там будут радовать глаз горожан и гостей четыре тысячи петуний и львиного зева.
Пока же цветы ожидают своего часа в двух теплицах размерами три на восемь и три на шесть метров на заднем дворе Дорсервиса. Как сказала сайту «КР» рабочий озеленения Татьяна Щербакова, в этом году из 36 тысяч семян сальвии, цинии, газании, георгинов, настурции и агератума взошли лишь 15 тысяч. Рассаде не хватало света и тепла. И это несмотря на то, что почву перед посадкой просеивали, удобряли, зимой часа по три в день поливали всходы снеговой талой водой.
Озеленители Дорсервиса пробуют себя в роли ландшафтных дизайнеров и заранее продумывают внешний вид будущих клумб – их в нашем городе больше дюжины. Также на остановках и у пешеходных переходов расставлено около пятидесяти вазонов.
– Одна беда – не успеваем посадить в них сортовую герань, как её выкапывают, – сетует мастер по озеленению Любовь Никифорова. – Именно из-за таких цветочных воров мы и перестали садить лилии у администрации.
К юбилею города озеленители обещают украсить всю его центральную часть. Чтобы высадить все цветы полностью, им потребуется две недели.
Комментарии
На медеэлектролитном заводе в Кыштыме появятся велопарковка, вертикальная клумба, а в будущем – и ландшафтные шахматы. (Горожанин)
Проекты и конкурсы по улучшению территорий проводились в центре (с участием РМК, недавно здесь была статья на эту тему). Микрорайон Нижний остался "за скобками", что, за последние годы, стало уже тр >>>
На медеэлектролитном заводе в Кыштыме появятся велопарковка, вертикальная клумба, а в будущем – и ландшафтные шахматы. (Гость Горожанин)
А жителям Нижнего района необходимы тротуары и подъезды к детскому саду на Интернационала.Ни то что проехать с коляской,пройти не возможно. У детсада нет подъездов и площадок для парковки машин. Машин >>>
В Кыштыме пройдёт массовый велокросс (Леонид)
Зачем вы пишите очередную ложь, чтобы привлечь больше участников?? никаких памятных подарков на финише и тем более всем не вручалось >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Семёныч)
На то это и целевой набор, что остальные деньги за нее платит государство, в том числе региональный бюджет. А медакадемия в Челябинске одна. Контракт с муниципалитетом-гарантия ее возврата. >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Альф)
Не отреагировала молодой врач и на требование вернуть потраченные на неё муниципальные деньги с набежавшими процентами – всего 16 500 рублей. Напишите название ВУЗа, в котором за 16500 >>>
Все комментарии