В посёлке Тайгинка рядом с Кыштымом вырастет сад из камней и минералов

Автор: КР от Вчера, 16:55 Категория: ЖКХ

Сюда уже завезено несколько глыб общим весом под 15 тонн. Все их безвозмездно предоставило Тайгинке кыштымское предприятие «Русский кварц».

– Камни – из шахты Слюдорудника, где ведётся добыча кварца, – сказал сайту «КР» начальник управления по обеспечению жизнедеятельности посёлков Николай Стуков. – Но это не просто камни. Среди них и кварц, и полевой шпат, и графит, и биотит с содержанием слюды. Вместе с жителем Тайгинки и моим соседом Василием Лежневым мы попробуем соорудить аллею минералов. Сам он давно увлекается минералогией, и у него даже есть частная коллекция.

К благоустройству родного посёлка подключились и другие его жители. Любовь Фадеева, например, увидела в Копейске множество причудливых клумб и скверов. А когда вернулась домой, поделилась своими идеями с земляками. Сам же Стуков уже проштудировал интернет по теме ландшафтного дизайна. По его задумке, в центре каменного сада должен возвышаться графитовый валун, поскольку с добычи именно этой горной породы 75 лет назад и зародился посёлок.

В необычном саду найдётся место для цветников и декоративных кустарников. Кстати, этим летом Тайгинка будет утопать в цветах как никогда. Впервые управление по обеспечению жизнедеятельности посёлков закупило цветочных вазонов аж на 40 тысяч рублей. Ажурные и свежепобеленные вазоны разместились перед домом культуры и школой. Ещё десять штук, но уже прямоугольной формы, будут изготовлены со дня на день. Их для посёлка, и тоже на безвозмездной основе, отливают на Тайгинском горно-обогатительном комбинате.

К юбилею Тайгинки, который будет праздноваться в августе, муниципальное предприятие «Дорсервис» вырастило по спецзаказу 1456 кустиков цветочной рассады. На клумбы и в вазоны уже высажены петуньи, георгины, львиный зев, флоксы, сальвии, душистый табак.

Обустройство сада камней и минералов, а также цветников планируется завершить к середине августа.