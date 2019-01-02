По улицам Кыштыма разгуливают лисы Автор: КР от Вчера, 17:02 Категория: Экология 0 Рыжая плутовка попала в объектив камер видеонаблюдения, установленных в самом центре города. На записи, предоставленной сайту «КР» Кыштымским машиностроительным объединением, видно, как животное подходит к проходной предприятия. За ограждение лисице попасть не удалось, поэтому она убежала дальше. В начале января жители нашего города видели лису в районе старого кладбища – она перебегала дорогу. – Тот факт, что лисы заходят в черту города, не обязательно говорит о том, что они больны бешенством, – сказала сайту «КР» ветврач кыштымской ветеринарной станции Марина Казакова. – В лесу сейчас голодно, а в населённых пунктах кругом несанкционированные помойки – вот они и ищут пропитание. По словам специалистов, если животное здоровое, оно будет избегать встречи с человеком. Но в случае, если лиса ластится или, наоборот, ведёт себя агрессивно, звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 8 (35151) 4-11-12. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить