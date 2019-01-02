По улицам Кыштыма разгуливают лисы

Автор: КР от Вчера, 17:02 Категория: Экология

Рыжая плутовка попала в объектив камер видеонаблюдения, установленных в самом центре города. На записи, предоставленной сайту «КР» Кыштымским машиностроительным объединением, видно, как животное подходит к проходной предприятия. За ограждение лисице попасть не удалось, поэтому она убежала дальше.

В начале января жители нашего города видели лису в районе старого кладбища – она перебегала дорогу.

– Тот факт, что лисы заходят в черту города, не обязательно говорит о том, что они больны бешенством, – сказала сайту «КР» ветврач кыштымской ветеринарной станции Марина Казакова. – В лесу сейчас голодно, а в населённых пунктах кругом несанкционированные помойки – вот они и ищут пропитание.

По словам специалистов, если животное здоровое, оно будет избегать встречи с человеком. Но в случае, если лиса ластится или, наоборот, ведёт себя агрессивно, звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 8 (35151) 4-11-12.