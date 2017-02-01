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В Кыштыме лисы кормятся из мусорных баков и даже заглядывают в подъезды многоквартирных домов

Автор: КР от Вчера, 16:28 Категория: Экология

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В микрорайоне Каолиновый, который является пригородом Кыштыма, с недавних пор жители стали замечать лису. Как сообщила сайту «КР» местная жительница Любовь Киприянова, в жилой сектор дикое животное заходит из мини-парка, в котором находится игровая площадка.

 

Вчера к мусорным бакам плутовка подбиралась около 10 часов вечера.  Жители микрорайона знают об опасности контактов с лисами, которые могут являться распространителями бешенства. На остановках даже появились соответствующие объявления с предупреждениями.

 

По словам ветеринарного врача Марины Казаковой, в ветстанцию также обращались жители Каолинового. Один мужчина рассказал, что застал лисицу буквально у подъезда. Пока непонятно, идёт ли речь о единственной особи, потерявшей страх перед человеком, или в микрорайон  проложили тропу несколько лисиц.

 

Ветеринары напоминают владельцам домашних животных, что они могут привить кошек и собак от бешенства. Это станет лучшей защитой, если они столкнутся с разносчиками опасного заболевания.

 

На сайте «КР» уже сообщалось, что Кыштымское охотобщество провело учёт хищников в лесах. По информации председателя Владимира Плисовского, в прошлом году не было ни одного следа волка, а нынче их девять. Больше стало лисиц и куниц. Охотники не нашли в лесной чаще ни одного следа кабана. Уменьшилось число лосей и косуль. Причём последних – в два раза.

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