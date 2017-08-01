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В Кыштыме рядом с заводом в самом центре города поселилась белка

Автор: КР от Вчера, 14:03 Категория: Экология

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Около часа назад рыжая скакунья по деревьям попала в объектив видеокамеры заместителя генерального директора по безопасности Кыштымского машобъединения Юрия Ерёмина. Довольно упитанная белка спокойно бежала по пешеходной дорожке вблизи Южной протоки, текущей из-под цеха.

 

Не одно десятилетие экологов и прокуратуру города волновал вопрос загрязнения Верхне-Кыштымского пруда, а также реки Кыштымки мазутом, попадающим в водоёмы из цехов машиностроительного объединения.   Тот факт, что грызуны появились рядом с действующим заводом, может означать, что экологическая ситуация с мазутным хозяйством этого предприятия приходит в норму.

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