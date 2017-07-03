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В один из посёлков вблизи Кыштыма повадились лисы

Автор: КР от Сегодня, 12:33 Категория: Экология

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Только за последний месяц жители Тайгинки дважды сообщали в Единую дежурно-диспетчерскую службу о шнырющих по посёлку лисицах. Вчера егери Кыштымского охотничьего хозяйства отстрелили неподалёку от Тайгинки четырёх особей.

 

– По данным зимнего учёта животных, в кыштымских лесах обитает около 50 лисиц, – сказал сайту «КР» председатель охотхозяйства Владимир Плисовский. – В последнее время их всё чаще стали видеть в черте населённых пунктов. Это связано с тем, что лисы теперь практически не живут в лесах, а селятся возле несанкционированных свалок, где легче добыть пропитание.

 

Сегодня охотники отвезут отстрелянных лисиц в ветлечебницу, чтобы исследовать их на вирус бешенства.

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