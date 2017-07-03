В один из посёлков вблизи Кыштыма повадились лисы
Автор: КР от Сегодня, 12:33 Категория: Экология
Только за последний месяц жители Тайгинки дважды сообщали в Единую дежурно-диспетчерскую службу о шнырющих по посёлку лисицах. Вчера егери Кыштымского охотничьего хозяйства отстрелили неподалёку от Тайгинки четырёх особей.
– По данным зимнего учёта животных, в кыштымских лесах обитает около 50 лисиц, – сказал сайту «КР» председатель охотхозяйства Владимир Плисовский. – В последнее время их всё чаще стали видеть в черте населённых пунктов. Это связано с тем, что лисы теперь практически не живут в лесах, а селятся возле несанкционированных свалок, где легче добыть пропитание.
Сегодня охотники отвезут отстрелянных лисиц в ветлечебницу, чтобы исследовать их на вирус бешенства.
Комментарии
Группа «На-На» выступит в одном из посёлков Кыштыма (Настя Крохалёва)
спасибо) >>>
Группа «На-На» выступит в одном из посёлков Кыштыма (9193022937)
Анастасия, да выступление группы "На-на" в силе) >>>
Группа «На-На» выступит в одном из посёлков Кыштыма (Настя Крохалёва)
Выступление группы еще в силе? >>>
В Кыштыме любители уличных попоек всё чаще нарываются на штрафы (Горожанин)
Чуть больше 10% взысканных штрафов... Сразу вспоминается про "суровые законы" и "необязательность исполнения". >>>
Кыштым прирастает детскими игровыми городками (Горожанин)
Отличные новости, особенно - в последнем абзаце. Укажите, пожалуйста, какие 17 дворов попали в эту программу, что бы мы за них порадовались. Есть ли планы и сроки насчет остальных дворов? >>>
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