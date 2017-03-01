Кыштым солидно представлен в календаре знаменательных и памятных дат Челябинской области

Автор: КР от Вчера, 12:10 Категория: Даты

На портале Челябинской областной универсальной научной библиотеки опубликовано электронное издание "Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2017".

Такие издания библиотека готовит ежегодно. В календаре публикуются сведения о выдающихся людях и самых значительных событиях XVIII–XXI веков в истории, экономике, науке и культуре Южного Урала. Выпуск 2017 года содержит 420 дат и 36 статей.

Среди многих дат и материалов неоднократно фигурирует наш город с привязкой к его историческим событиям. Кыштым в общей сложности упоминается 21 раз. Среди дат, например, отмечено 195-летие с начала восстания на кыштымских заводах (1822-1823), 60-летие открытия кыштымского месторождения жильного кварца (1957), 80-летие с года образования кыштымского литературного объединения «Грани» (1937) и так далее. Указана и юбилейная дата – 260-летие основания Кыштыма. В некоторых случаях, когда описываемые события касаются Кыштыма или областных мероприятий, следует ссылка на публикации городской газеты «Кыштымский рабочий».

Календарь будет интересен не только преподавателям, работникам краеведам, библиотекарям, но и всем интересующимся жизнью края.

Адрес портала: http://dl.chelreglib.ru/2017/kzd2017