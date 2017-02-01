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Масло и сухое молоко из Озёрска признаны опасными для жизни. В Кыштым они тоже поставляются

Автор: КР от Сегодня, 16:32 Категория: Экономика и бизнес

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Фальсифицированное сливочное масло с содержанием немолочных жиров обнаружили на полках магазинов специалисты далёкого от Южного Урала амурского управления Роспотребнадзора. По их мнению, регулярное употребление подобных продуктов может спровоцировать остеопороз у взрослых и рахит у детей, нарушение обменных процессов в организме, привести к ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям.

 

В январе признаны опасными и были изъяты из товарооборота более 5000 пачек масла. Это почти тонна  не соответствующего требованиям продукта. В  том числе и  масло несолёное сладко-сливочное «Крестьянское» в фольге по 180 грамм, изготовленное 21 ноября 2016 года ООО «СбытПродСервис» в городе Озёрске  Челябинской области по адресу  ул. Индустриальная, 10.   

Кроме того, амурский Роспотребнадзор забраковал поступившее из этого же города  молоко сухое цельное от ООО «Уральский маслозавод», которое произведено 2 декабря прошлого года  по адресу ул. Кыштымская, 8. Исследования показали, что вместо животных жиров порошок содержит  неизвестные жиры немолочного происхождения.
  

Информация о недобросовестных изготовителях направлена в  управление Роспотребнадзора Челябинской области. В Кыштым также поступает  молочная продукция из Озёрска. Её потребителям стоит  поинтересоваться, кто является производителем приглянувшейся пачки масла и сделать выбор в пользу тех, чья репутация безупречна.

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