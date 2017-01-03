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Кыштым рвут на кластеры

Автор: КР от Сегодня, 15:59 Категория: Экономика и бизнес

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Вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров побывал в Южноуральске на заводе «Кристалл» в рамках подготовки к созданию нового кластера по выпуску высокотехнологичных элементов и материалов для электроники. Ознакомившись с производством по искусственному выращиванию  пьезокварца, Гаттаров сообщил, что по поручению губернатора Бориса Дубровского идёт формирование рабочей группы, которая вплотную займётся разработкой будущего кластера. В него, помимо «Кристалла», могут войти «Русский кварц» из Кыштыма и некоторые другие предприятия данной высокотехнологичной сферы.  

 

Напомним, что Кыштым уже представлен в туристическом кластере «Синегорье», в который вошли 6 территорий Челябинской области. Это направление продвигают спортивно-туристический центр «Провинция» в Слюдоруднике и база отдыха кыштымского радиозавода «Бунчук» на Увильдах.

 

Кроме того, Кыштым рассматривается в качестве возможного центра для кластера лёгкой промышленности, который может объединить фабрики того же Южноуральска, а также Копейска и Миасса. Такой чести  город удостоился благодаря продукции трикотажной фабрики, известной и за пределами региона. Правда, тема кластера лёгкой промышленности пока только обсуждается в центре кластерного развития Южного Урала.

 

Наконец, работающий в Кыштыме абразивный завод «Пушкарёв», который специализируется на выпуске  полировального  и шлифовального  инструмента для многих отраслей промышленности, планирует войти  в станкостроительный кластер Челябинской области.

 

Такая разножанровость Кыштымского городского округа не может не радовать, поскольку свидетельствует о его экономической устойчивости . Чем больше кластеров, хороших и разных, тем больше перспектив у предприятий округа, а значит – и у его жителей.

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