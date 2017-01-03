Кыштым рвут на кластеры

Автор: КР от Сегодня, 15:59 Категория: Экономика и бизнес

Вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров побывал в Южноуральске на заводе «Кристалл» в рамках подготовки к созданию нового кластера по выпуску высокотехнологичных элементов и материалов для электроники. Ознакомившись с производством по искусственному выращиванию пьезокварца, Гаттаров сообщил, что по поручению губернатора Бориса Дубровского идёт формирование рабочей группы, которая вплотную займётся разработкой будущего кластера. В него, помимо «Кристалла», могут войти «Русский кварц» из Кыштыма и некоторые другие предприятия данной высокотехнологичной сферы.

Напомним, что Кыштым уже представлен в туристическом кластере «Синегорье», в который вошли 6 территорий Челябинской области. Это направление продвигают спортивно-туристический центр «Провинция» в Слюдоруднике и база отдыха кыштымского радиозавода «Бунчук» на Увильдах.

Кроме того, Кыштым рассматривается в качестве возможного центра для кластера лёгкой промышленности, который может объединить фабрики того же Южноуральска, а также Копейска и Миасса. Такой чести город удостоился благодаря продукции трикотажной фабрики, известной и за пределами региона. Правда, тема кластера лёгкой промышленности пока только обсуждается в центре кластерного развития Южного Урала.

Наконец, работающий в Кыштыме абразивный завод «Пушкарёв», который специализируется на выпуске полировального и шлифовального инструмента для многих отраслей промышленности, планирует войти в станкостроительный кластер Челябинской области.

Такая разножанровость Кыштымского городского округа не может не радовать, поскольку свидетельствует о его экономической устойчивости . Чем больше кластеров, хороших и разных, тем больше перспектив у предприятий округа, а значит – и у его жителей.