В Кыштыме в иордани искупались около двухсот человек

Автор: КР от Сегодня, 10:38 Категория: Общество

Дежурство спасателей и медиков возле проруби на городском пруду началось с 22 часов вчерашнего вечера. Однако желающие погрузиться в освящённую воду начали приходить намного раньше. Несмотря на двадцатиградусный мороз, в купель окунались и взрослые, и дети. Один из них – 12-летний Артём Мелентьев.

– Мы с родителями всегда приезжаем из Каслей на Крещение к бабушке в Кыштым, – сказал нашему сайту пятиклассник. – Я с детства обливаюсь холодной водой, поэтому залезать в прорубь было совсем не страшно. Прошло несколько минут после ледяной воды, а у меня уже всё тело горит, как в бане. Сейчас ещё в вашу церковь поедем. Она у вас очень красивая.

По примерным подсчётам кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области, в этом году в иордани искупались не меньше двухсот человек. Медицинская помощь никому не потребовалась.