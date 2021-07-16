Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравляет металлургов с профессиональным праздником

Вчера, 10:00 Категория: Даты

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Уважаемые работники и ветераны металлургической промышленности!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Металлургия - это отрасль, которая когда-то определила облик регионов Уральского федерального округа. Кардинальным образом изменила Россию. И до сих пор металлургия остаётся фундаментом нашей экономики.

Челябинская область выпускает пятую часть готового проката в стране. Свердловская производит четверть стальных труб, треть рафинированной меди и сто процентов титанового проката. Отрасль обеспечивает бесперебойную работу промышленных предприятий, строительной сферы и теплоэнергетического комплекса.

Профессия металлурга сложна и опасна. Металл не терпит халатности и лени. Покорить его могут лишь сильные духом. Из года в год на заводы приходит молодёжь, чьи отцы, деды и прадеды стояли у печей и станков, и те, кто выбрал этот путь по зову сердца. Сегодня на металлургическом производстве трудятся почти 140 тысяч наших земляков.

Искренне благодарю каждого за добросовестный труд и верность профессии! Благополучия, счастья и здоровья вам!