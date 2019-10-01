Поздравление губернатора Челябинской области Алексея Текслера с Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта

Автор: КР от Вчера, 15:08 Категория: Общество

Уважаемые ветераны и работники автотранспортной отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Мы настолько привыкли к автомобилям, что порой даже не задумываемся об их значении. А между тем только за 2018 год автотранспортом в Челябинской области было перевезено 31,8 миллиона тонн грузов! Внушительная цифра, которая говорит о том, что отрасль давно стала ключевой в региональной и российской экономике.

Важно, что она развивается не только в количественном, но и в качественном отношении. В Челябинской области создается современная заправочная инфраструктура, в том числе для техники на газомоторном топливе. В этом году регион взял строгий курс на развитие экологически чистого транспорта, обновление автобусного парка и модернизацию городского пассажирского электротранспорта.

Так сложилось, что День автомобилиста празднуют не только сотрудники автопредприятий, но и владельцы личных машин. Хочу пожелать всем водителям уверенности за рулем, безопасных дорог, надежной техники и благодарных пассажиров!