В Кыштыме в День Победы во дворах ветеранов пройдут праздничные концерты

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В Кыштымском городском округе с марта началась подготовка к празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Однако буквально на днях первый заместитель губернатора Челябинской области, председатель областного оперативного штаба по профилактике гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции Ирина Гехт озвучила территориям решение об отмене в регионе массовых митингов и шествий. Формат проведения праздничных мероприятий пересмотрен с учётом данного решения.



В Кыштымском округе накануне 9 мая состоится поэтический марафон «Звучи, Памяти набат!», акция «Свеча Памяти», встреча ретро-поезда.



В День Победы торжественным маршем в центре города пройдут военнослужащие, кадеты, юнармейцы, старшеклассники. Будет возложение цветов и венков к мемориалам воинской славы, братским могилам, будет объявлена минута молчания. Во дворах домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, пройдут концерты.

Праздничные мероприятия, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне, запланированы и в посёлках Кыштымского городского округа.



Оргкомитет продолжает работу по подготовке мероприятий, посвящённых 9 Мая.