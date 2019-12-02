В Кыштыме началась подготовка к юбилею Победы

Автор: КР от Сегодня, 09:55 Категория: Культура

На официальном сайте администрации Кыштымского городского округа опубликовано постановление о подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Всего в плане, опубликованном на официальном сайте Кыштымского городского округа, значится 65 пунктов. Часть из них уже реализована. В частности, прошло обследование памятников, мемориальных досок, посвящённых героям Великой Отечественной войны.

Празднование юбилейной годовщины станет одним из ярких и важных событий в стране и в нашем городе, поэтому будут благоустроены места праздничных и памятных мероприятий.

В апреле и мае следующего года приведут в порядок памятник «Танк Т-34» и боевую технику, установленную на берегу Нижне-Кыштымского пруда, мемориал воинам на новом кладбище, братские могилы на старом погосте и на кладбище Нижнего Кыштыма.

Работы коснутся и мемориала «Вечный огонь» в центре города, памятника бойцам Уральского добровольческого танкового корпуса на улице Ленина, монументов «Скорбящая мать» у радиозавода и «Урал ковал Победу» у Дворца культуры «Победа».

Порядок наведут на могилах революционеров Кыштыма – братьев Гореловых, Н. Гузынина и Б. Швейкина, благоустроят обелиск «Вечная память павшим в войне 1941-1945 годов», расположенном около горнообогатительного комбината в посёлке Тайгинка.

В течение всего года за счёт средств областного и местного бюджета будет проводиться ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны и детей погибших защитников Родины. Выделят деньги на изготовление и установку надгробных сооружений участникам войны, умершим до 12 июня 1990 года.

Сделают гравировку имён тех ветеранов, которые ушли из жизни за период с 1 мая 2018 по 1 мая 2019 годов. Речь идёт о стеле, расположенной на новом кладбище. Все жители города от мала до велика смогут присоединиться к патриотическим акциям. Запланированы уже ставшие традиционными «Георгиевская ленточка», «Знамя Победы», встреча ретро-поезда, «Вахта памяти», «Свеча памяти» и «Свеча в окне».

Непосредственно 9 мая 2020 года пройдёт праздничный концерт, который завершится фейерверком.

Повторится одна из самых впечатляющих акций последних лет – шествие «Бессмертного полка».