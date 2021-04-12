В Кыштыме в День Победы состоится шествие

Вчера, 15:13 Категория: Даты

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Да и в целом программа празднования Великой Победы в Кыштымском городском округе обещает быть весьма насыщенной.

Так, запланирован ряд мероприятий. Это и акция «Знамя Победы», и киноуроки в развлекательном комплексе «Октябрь». Пройдут также военно-патриотическая игра «Зарница – во славу Отчества», акции «Письмо труженику тыла», «Письмо детям погибших защитников Отечества», «Капсула памяти», «Георгиевская ленточка». По традиции, кыштымцы примут участие в акциях «Свеча Памяти», «Свеча в окне», а также в поэтическом марафоне «Звучи, памяти набат!»

Победе в Великой Отечественной войне будут посвящены легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Кыштымский рабочий», которая состоится 1 мая, встреча «Ретро-поезда», прогулка выходного дня под названием «Памятники Кыштымского городского округа, посвящённые Великой Отечественной войне». Праздничные мероприятия состоятся и в посёлках округа. Кроме того, ветеранов войны ждут адресные поздравления.

Глава округа Людмила Шеболаева провела заседание оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы. Она выразила надежду, что эпидситуация позволит провести городские мероприятия в привычном формате, но при соблюдении ограничительных мер, которые продолжают действовать в регионе.

– В прошлом году из-за пандемии мы перевели мероприятия, посвящённые юбилею Победы, в онлайн-формат, – отметила Людмила Александровна. – Празднование 9 Мая организовали без массовой коммуникации людей. Особенно кыштымцам запомнились концерты во дворах, где проживают ветераны, акция «Окна Победы» и поэтический онлайн-марафон «Звучи, Памяти набат!» Все эти мероприятия необходимо сохранить. Однако полагаю, что без шествия в этом году не обойтись. Есть определённая обеспокоенность, необходимо продумать все организационные моменты. Митинг и шествие в День Победы собирают большое количество кыштымцев, многие приходят семьями и трудовыми коллективами. Задача оргкомитета – обеспечить максимальную безопасность людей, провести мероприятия на высоком содержательном уровне и организованно.