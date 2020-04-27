В Кыштыме проходит онлайн-марафон «Звучи, памяти набат!».

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В связи с распространением коронавирусной инфекции в этом году перенесены на более поздний срок массовые мероприятия, посвящённые празднованию Дня Победы.

Некоторые из них решено провести в онлайн-формате. Так, ежегодно у мемориала «Вечный огонь» и на Нижнем Кыштыме проводился поэтический марафон «Звучи, памяти набат!».

– Сотрудники центральной городской библиотеки имени Б. Швейкина приняли решение о проведении традиционного ежегодного поэтического марафона «Звучи, памяти набат!» в онлайн-формате, – рассказывает директор Централизованной библиотечной системы Наталья Королевская.

Акция пройдёт с 25 апреля по 9 мая. В марафоне смогут принять участие все желающие. Для этого необходимо записать видео, на котором участник марафона выразительно читает стихотворение о Великой Отечественной войне и выложить видеофайл у себя на странице «ВКонтакте» с хештегом #Звучи_Памяти_набат!

Таким образом, находясь дома, не нарушая режима самоизоляции, мы выразим слова благодарности и уважения тем, кто ковал Победу на фронте и в тылу. Итогом акции станет видеоролик, в котором прозвучат голоса всех участников поэтического онлайн-марафона «Звучи, памяти набат!».