В Кыштыме защитники Отечества передадут Знамя Победы школьникам

Вчера, 16:06 Категория: Даты

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Управление по делам образования совместно с Советом ветеранов войны и труда Вооружённых Сил и правоохранительных органов уже шестой год проводит акцию «Знамя Победы». Начало акции приурочено ко Дню защитника Отечества. Первое мероприятие – единый классный час в школах «Вся правда о Великой Отечественной войне» для младших и средних классов. А старшеклассники побеседуют на тему «Искажение исторической правды о Великой Отечественной войне».

В этом году акция стартует в школах № 2 и № 3. Знамя Победы младшему поколению передадут представители Совета ветеранов Л. П. Кузнецов, Н. М. Струбовщиков, а также участник боевых действий в Чечне А. М. Ваганов и «афганцы» А. С. Карипов, Е. М. Мокичев, В. В. Лебедев. Кадеты и юнармейцы поздравят ветеранов с праздником, подарят открытки, продемонстрируют свои умения в сборке-разборке автомата Калашникова.

С 20 февраля традиционно начнётся подготовка к празднованию Дня Победы. Школьники Кыштыма присоединяются к Всероссийским акциям: «Солдатский платок», «Голоса Победы» и «Голубой платочек».