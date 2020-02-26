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В Кыштыме школьники будут нести вахту памяти у Знамени Победы

Сегодня, 12:08 Категория: Даты
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В пятый раз в нашем городе проводится акция «Знамя Победы». Она посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

 

Как сказала сайту «КР» методист управления по делам образования Светлана Гунькова, представители совета ветеранов Кыштымского городского округа передали знамя кадетам второй и четвёртой школ. Его поочерёдно установят в фойе учебных заведений нашего города, ученики будут нести вахту памяти.

 

Во всех классах состоятся беседы о боевых подвигах советского народа в годы Великой Отечественной войны. В школьных библиотеках разместятся тематические выставки.

 

Также пройдёт акция «Армейский чемоданчик». Школьники представят  военные вещи своих пап, дедушек, бабушек и расскажут их историю.

 

В канун Дня Победы в Доме культуры металлургов школьники передадут знамя обратно в совет ветеранов.

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Теги: Кыштым патриотическая акция Знамя Победы

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