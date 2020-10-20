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Кыштымские школьники оставили послание будущим поколениям

Вчера, 08:21 Категория: Даты
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Ученики кыштымских школ присоединились к областной патриотической акции «Праправнукам Танкограда. Капсула времени 1941-1945 – 2020- 2045 г.г.»

 

Акция предполагает создание школьниками посланий будущему поколению, текст которых должен отражать отношение автора к историческим событиям Великой Отечественной войны, поздравления будущего поколения с празднованием 100- летия в Великой Отечественной войне от школьников 2020-х годов.

 

Часть работ, представленная в управление по делам образования Кыштымского городского округа, будет передана организатору областной акции, председателю ЧООО «Центр социальной и культурной поддержки инвалидов, ветеранов, детей и молодёжи Челябинской области» Ильичеву Вадиму Александровичу. Ещё часть посланий останется в Кыштыме.

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Теги: Кыштым школа Великая Отечественная война послание акция Челябинская область

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