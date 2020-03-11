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В Кыштыме школьники напишут письма солдатам, проходящим службу в Центральном военном округе

Вчера, 15:08 Категория: Общество
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Кыштымские школы впервые присоединятся к областной патриотической акции «Напиши письмо солдату», посвящённой 75-летию Великой Победы. Инициатором её проведения стал областной военкомат.

 

Ученикам с первого по одиннадцатый классы предлагается написать письма солдатам, проходящим службу в Центральном военном округе. По задумке организаторов акции, такая работа поможет отчасти развить у детей чувство любви к Родине и уважение к истории.

 

Написать письма можно до 23 марта, после чего все они будут переданы в управление по делам образования администрации Кыштымского городского округа. Затем, уже в военкомате, проанализируют послания и рассортируют их.

 

Работники военкомата и командиры воинских частей организуют вручение детских писем военнослужащим.

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Теги: Кыштым Челябинская область военкомат письмо солдату акция школьники

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