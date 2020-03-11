В Кыштыме школьники напишут письма солдатам, проходящим службу в Центральном военном округе

Вчера, 15:08 Категория: Общество

172

0

Кыштымские школы впервые присоединятся к областной патриотической акции «Напиши письмо солдату», посвящённой 75-летию Великой Победы. Инициатором её проведения стал областной военкомат.

Ученикам с первого по одиннадцатый классы предлагается написать письма солдатам, проходящим службу в Центральном военном округе. По задумке организаторов акции, такая работа поможет отчасти развить у детей чувство любви к Родине и уважение к истории.

Написать письма можно до 23 марта, после чего все они будут переданы в управление по делам образования администрации Кыштымского городского округа. Затем, уже в военкомате, проанализируют послания и рассортируют их.

Работники военкомата и командиры воинских частей организуют вручение детских писем военнослужащим.