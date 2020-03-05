Как дольше сохранить живые цветы

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В преддверии 8 Марта во всех цветочных магазинах яблоку негде упасть. Ещё пару дней – и букеты самых разных цветов – от утончённых тюльпанов до роскошных роз и хризантем – появятся, пожалуй, в каждом и офисе. Поставив цветы в вазу, хочется, чтобы они радовал нас как можно дольше. Для этого стоит воспользоваться простыми советами.

Ваза должна быть обязательно чистой, иначе микробы, поступающие вместе с водой в растение, заметно сократят срок их жизни и постепенно убьют цветы.

Держите букет подальше от солнечных лучей и приборов отопления, берегите от сквозняков.

Абсолютно все цветы любят холодную воду, поэтому перед тем как поставить цветы в вазу, сделайте свежий срез стебля. Чем меньше мы трогаем цветы руками, тем дольше они будут стоять.

Принеся букет домой с мороза, не спешите его сразу ставить в вазу с водой. Подождите 10-15 минут, пусть цветы привыкнут к другой температуре.

Затем удалите все листья с нижней части стебля и обновите срезы.

Если хотите сохранить цветы с одеревеневшими стеблями, например, жасмин, сирень, хризантемы, то сначала обдайте их горячей водой. Масла, содержащиеся в одеревеневшей структур стебля, закроют просвет сосудов, через которые внутрь не проникнут бактерии. В воду таких растений добавляют соль, как консерватор, в расчёте одну чайную ложку на один литр воды.

Ежедневно меняйте в вазе с цветами воду, при необходимости добавляйте свежую. Иначе испортившаяся вода быстро приведёт к увяданию. Меняя воду, не забывайте также помыть вазу. Периодически опрыскивайте цветы водой из пульверизатора.