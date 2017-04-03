В Кыштым по спецзаказу доставят редкие цветы для самой красивой невесты
Автор: КР от Сегодня, 09:32 Категория: Экономика и бизнес
В кыштымском салоне цветов и подарков «Модный букет» впервые объявлен конкурс профессионального мастерства «Моя невеста». В нём примут участие шесть флористов, каждая из которых должна создать неповторимый образ невесты с использованием живых цветов.
– А чтобы образ был завершённым, мы пригласили к участию визажистов и парикмахеров, – сказала сайту «КР» индивидуальный предприниматель Эльза Муллахметова. – Они согласились безвозмездно сделать моделям праздничные причёски и макияж.
Цветы, которые предстоит использовать флористам для нарядов своих невест, будут доставлены в Кыштым по специальному заказу на следующей неделе. Среди них – пионовидные розы, чёрные тюльпаны, редкая зелень. Одна из участниц будет работать исключительно с белыми гвоздиками.
Для невест будет организована фотосессия, которую проведёт профессиональный фотограф Александр Добровольский. Все снимки будут выложены в интернет, где победителя определит онлайн-голосование. Флорист, чья модель наберёт наибольшее количество лайков, получит главный приз – пять тысяч рублей.
Комментарии
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