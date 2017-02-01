Жительницы Кыштыма порадуют своих мужчин на 23 февраля букетами из носков и воблы

Автор: КР от Вчера, 15:50 Категория: Общество

Сегодня в салоне цветов и подарков «Модный букет» был такой же ажиотаж, как и на 8 Марта. Как сказала сайту «КР» дизайнер-оформитель Юлия Гусятникова, в последнее время мужчинам стало модно дарить цветы. Правда, есть и свои особенности. Такие букеты должны быть высокими и строгими – без всяких бусинок, ленточек, оборочек и стразов. Чем длиннее и крепче стебель цветка, тем лучше, потому что он ассоциируется с мужским характером. Чаще всего сильному полу дарят бордовые розы или жёлтые хризантемы.

Но некоторые дамы пришли в салон вовсе не за цветами. В предпраздничные дни они буквально завалили дизайнеров эксклюзивными заказами. Одна жительница нашего города принесла …14 пар мужских хлопчатобумажных носков. Немного мастерства – и через час в руках оформителя уже красовался букет из чёрных «роз».

Рядом лежала уже готовая композиция из берёзового веника, вяленых чебаков, сушек и банки банного чая. Но самый необычный заказ дизайнеры убрали подальше от глаз покупателей. Наша землячка решила удивить своего супруга и заказала для него …грудастую танцовщицу на шесте из воздушных шаров.