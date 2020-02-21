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Кыштым стал богатырской заставой в честь 23 февраля

Вчера, 15:23 Категория: Даты
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Фото Максима Марининова.

 

Вчера в Кыштыме во второй раз состоялся праздник, посвящённый защитникам Отечества «Богатырская застава». На Верхне-Кыштымском пруду возле станции туристов «Странник» прошли мечевые бои, в которых продемонстрировать силу и ловкость смогли все желающие.

 

Традиционно организатором большого исторического и спортивного праздника стало детское объединение клуб «Сокол», который в 2013 году зародился в станции юных туристов как исторический кружок. Со временем теория сменилась практикой, и сегодня кыштымские «соколята» знакомятся с рыцарскими традициями Средневековья и былинным эпосом через состязания в историческом многоборье.

 

Вот и на вчерашнем празднике для гостей было подготовлено около десяти спортивных площадок. Дети с удовольствием бились безопасными мечами, преодолевали полосу препятствий, стреляли из лука, метали копьё… В соревнованиях участвовали и взрослые.

 

Все желающие могли согреться не только подвижными состязаниями, но и вкуснейшим горячим чаем из трав. Его предлагали отведать в большой башкирской юрте, разместившейся рядом со «Странником».

 

Репортаж с «Богатырской заставы» читайте в ближайшем номере газеты «Кыштымский рабочий».

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Теги: Кыштым 23 февраля Богатырская застава

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