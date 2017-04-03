В Кыштыме выбрали эмблему Года экологии

Автор: КР от Сегодня, 12:38 Категория: Экология

Работа-победитель конкурса на лучшую эмблему Года экологии

Вчера в актовом зале администрации Кыштымского городского округа состоялось награждение победителей конкурса «Лучшая эмблема Года экологии». Его организатором выступил комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

За месяц проведения конкурса, с 13 марта по 13 апреля, экологи приняли 84 работы от воспитателей детских садов, их подопечных, школьников и студентов. Рисунки на бумаге и стекле в форме прямоугольников, кругов и сердец, компьютерная графика – участников конкурса не ограничивали строгими рамками. Главными критериями стали оригинальность, фантазия, патриотизм и яркость работ.

Как сообщила сайту «КР» ведущий специалист комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья Гридина, абсолютным победителем конкурса стал творческий дуэт сестёр Соколовых. Воспитанница детского сада № 5 София и её старшая сестра, ученица первой школы Анастасией нарисовали голубой шар с изображением дерева и белой птицы, который держит пара рук. Девочкам вручили планшет, грамоту и сладкий подарок.

Теперь их работа, немного отредактированная дизайнерами, будет красоваться на грамотах и сувенирной продукции комитета по экологии. Есть идея также изобразить её и на баннере.

Сотовый телефон за победу в номинации «Самая официальная эмблема» получил воспитанник центра детско-юношеского технического творчества Данил Лазарев. А воспитателям пятого детсада за самую оригинальную эмблему вручили фильтр для воды.

По отдельным работам член жюри – начальник управления по работе с общественными организациями и молодёжью Марина Трегубова, а также спонсоры конкурса предприниматели Виталий Прохоров и Дмитрий Калугин ввели свои номинации и поощрили их авторов призами.