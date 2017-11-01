Ученики из Кыштыма оперного певца Павла Калачёва успешно выступили на международном конкурсе

Автор: КР от Вчера, 12:25 Категория: Культура

Павел Калачёв и его ученица Инесса Бердникова

Школа эстрадного и оперного пения почётного гражданина Кыштыма, заслуженного артиста России Павла Калачёва работает в нашем городе с апреля. Сейчас в ней развивают свой вокал более 30 человек от четырёх до 50 лет.

Прошедший в минувшие выходные в Челябинске международный фестиваль-конкурс детско-юношеского и взрослого творчества «Птица удачи» стал дебютным выступлением перед такой широкой аудиторией для воспитанников Калачёва. Их соперниками стали несколько сотен человек из Челябинской, Свердловской, Оренбургской областей и Казахстана.

– Студентка кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа Инесса Бердникова занимается в моей школе всего два месяца, – сказал сайту «КР» Павел Калачёв. – На конкурсе она исполнила песню на английском «Because of you» и стала лауреатом третьей степени в номинации «Эстрадный вокал. Соло» в категории исполнителей до 20 лет.

Ученица Павла Калачёва Полина Дацко

Отличилась и шестилетняя Полина Дацко из детского сада № 24. Она занимается в школе вокала уже восемь месяцев. На международном конкурсе Полина исполнила песню «Детство моё, постой», за что была удостоена звания дипломанта, а также приза зрительских симпатий.

Ученик Павла Калачёва Семён Малёв

Диплом участника получил и третий солист из Кыштыма – семилетний Семён Малёв из 11-й школы. Он выступил с песней «Солнечный круг».

Семён Малёв и председатель жюри фестиваля-конкурса "Птица удачи" Ольга Мангилёва

Жюри возглавляла преподаватель отделения «Эстрадное пение» Московского Губернского колледжа искусств, ведущий педагог продюсерского центра «Эколь» Ольга Мангилёва. Среди её воспитанников – финалисты телепрограммы «Голос. Дети», победители «Детского евровидения» и «Детской Новой волны».