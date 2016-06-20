День молодёжи в Кыштыме пройдёт без веселящих напитков

Автор: КР от Вчера, 17:47 Категория: Общество

Сегодня в 19 часов 30 минут на площадке у ДК «Победа» состоится концерт, посвящённый Дню молодёжи. В нём примут участие вокалисты и танцоры из Челябинска, Екатеринбурга и Москвы. В частности, выступят певцы Иларион и Елизавета Калачёвы – дети нашего земляка – заслуженного артиста РФ, оперного певца Павла Калачёва, музыкальная кавер-группа «Радио Мальта» и театр танца «Дип Вижн». Кыштымцев порадуют также артисты таких оригинальных жанров, как бармен-шоу и битбокс.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, вся территория празднования будет оцеплена. Наряды полиции проверят желающих попасть на концерт. Проносить алкоголь с собой запрещено. Стражи порядка будут задерживать пьяных – за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения их привлекут к административной ответственности.