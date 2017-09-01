Почётный гражданин Кыштыма, заслуженный артист России Павел Калачёв открыл в родном городе вокально-оздоровительную школу

Автор: КР от Сегодня, 14:36 Категория: Культура

С нового учебного года солист Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени Михаила Глинки, почётный гражданин города Кыштыма Павел Калачёв дважды в неделю преподаёт уроки вокала для своих земляков.

Недавно он арендовал один из кабинетов в ДК «Победа», где и разместилась его вокально-оздоровительная школа «Славянская». На индивидуальные занятия с заслуженным артистом России пока приходит чуть более десятка детей. Причём не все они мечтают научиться петь.

– Один мальчик болен астмой, и родители приводят его, чтобы я занимался с ним дыхательными упражнениями, – сказал сайту «КР» Павел Калачёв. – Ещё я ставлю чёткую дикцию одной девочке. Она не выговаривает некоторые звуки, и ко мне обратились, чтобы я помог исправить дефекты речи.

В «Славянской» школе есть и музыкальное отделение. Известный в нашем городе музыкант Виталий Смирнов обучает всех желающих игре на шестиструнной гитаре. Среди учеников – и школьники, и молодые мамы, и мужчины среднего возраста.