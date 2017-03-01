Юные исполнители из Кыштыма поймали птицу удачи
Автор: КР от Сегодня, 16:19 Категория: Культура
Воспитанники детского вокального коллектива «Серебряный колокольчик», который третий год работает в доме детского творчества под руководством Юлии Сырейщиковой, приняли участие в международном конкурсе детских талантов «Птица удачи». Маленькие кыштымские артисты стали дипломантами первой степени.
«Серебряный колокольчик» не первый раз становится победителем творческих конкурсов. В этом году в областном фестивале «Браво, дети!», который проходил в Миассе, подопечные Юлии Сырейщиковой удостоились нескольких наград. Младшая группа была признана лауреатом второй степени, а старшая – дипломантом первой степени. Кроме того, третьеклассница из первой школы Арина Шамсутдинова сольно исполнила «Простую песенку», за что была признана лауреатом первой степени.
Финансовую поддержку в поездках этому коллективу оказывает Кыштымское машиностроительное объединение и, конечно же, сами родители.
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