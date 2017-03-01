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Уроженец Кыштыма, заслуженный артист России Павел Калачёв откроет вокальную школу в родном городе

Автор: КР от Вчера, 14:43 Категория: Культура

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В новом учебном году в Кыштыме откроется вокальная школа «Славянская» под руководством заслуженного артиста России, солиста Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени Михаила Глинки, почётного гражданина нашего города  Павла Калачёва.

                    

Как сказал Павел сегодня сайту «КР», дважды в неделю он будет обучать детей и взрослых академическому и эстрадному вокалу. В школу будут приниматься дети с 5 лет, а вот предельная возрастная планка не ограничена. Единственное условие – все ученики должны предоставить медицинскую справку-допуск от ЛОР-врача.

 

Набор первой группы пройдёт с 15 по 30 мая. При школе будет создан и класс обучения игре на гитаре. Овладевать шестиструнным музыкальным инструментом можно будет с 9 лет.

 

– Базовый курс, полученный на уроках в нашей школе, даст путёвку для поступления в музыкальные училища, институты культуры и консерватории, – сказал Павел Калачёв. – Подтверждение тому – мои дети – дочь Елизавета и сын Иларион. Они оба поступили в консерваторию сразу после окончания 11 класса.

 

Подробности и запись в вокальную школу «Славянская» – по телефону 8-922 236 53 50 (Павел Васильевич Калачёв).

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