В Кыштыме завершились съёмки телепроекта Марафон талантов

Автор: КР от Вчера, 10:51 Категория: Культура

Народный коллектив театр танца "Пульсар" (г. Кыштым)

В минувшую субботу Дворец культуры «Победа» на целый день стал съёмочной площадкой. Корреспонденты, видеооператоры, звукорежиссёры, осветители и продюсеры телеканала «ОТВ» работали над записью зонального этапа областного конкурса «Марафон талантов».

Танцевальный коллектив Кыштымской детской школы искусств

Как уже сообщалось на нашем сайте, на изменившуюся до неузнаваемости кыштымскую сцену вышли 165 участников из десяти территорий северной зоны Челябинской области. Они представили 30 творческих номеров.

Жюри (слева направо): Оксана Громова, Елена Ямпольская,

Григорий Цукерман и Людмила Шеболаева

В состав жюри вошли депутат Госдумы Елена Ямпольская, директор Челябинского центра народного творчества Оксана Громова, первый замминистра культуры нашего региона Григорий Цукерман и глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

Они комментировали каждое выступление артистов и голосовали за их выход в финал телеконкурса. Кстати, ни один из трёх кыштымских коллективов не получил единогласного одобрения.

Клоунская группа кыштымского Народного дома "То, что надо!"

Так, против участия в Гала-концерте хореографического коллектива Кыштымской детской школы искусств, представившего балетный номер «Танец снежинок», проголосовала только Ямпольская. Не впечатлила её и реприза кыштымской клоунской группы «То, что надо!». Григорий Цукерман также сказал артистам оригинального жанра: «Нет». Зато остальные члены жюри их поддержали.

Заключительным номером всего съёмочного дня стала хореографическая постановка народного коллектива театра танца «Пульсар» – «Розы. Мгновение красоты». Воспитанницы Аллы Щербаковой очаровали всех судей, кроме Цукермана.

Съёмки в тайной комнате после выступления вокального ансамбля из Аргаяша

Приглашение выступить на Гала-концерте конкурса «Марафон талантов» получат лишь пять участников зонального этапа. Попадут ли в их число кыштымцы, станет известно из телевизионной версии проекта, которая выйдет в эфир «ОТВ» 18 и 21 ноября.

Осмотр членами жюри выставки мастеров-ремесленников

Подробности читайте в ближайшем номере газеты «Кыштымский рабочий». Больше фото с мероприятия в альбоме «Марафон талантов-2017».