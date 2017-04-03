В Кыштыме стартовал муниципальный этап марафона талантов

Автор: КР от Сегодня, 09:02 Категория: Культура

Вчера во дворце культуры «Победа» стартовал муниципальный этап областного телевизионного конкурса «Марафон талантов». В его рамках в нашем городе прошёл первый смотр-конкурс художественной самодеятельности среди предприятий и организаций "Во славу родного города".

В фойе ДК развернулась ярмарка поделок мастеров прикладного творчества. Гостей, а зрительный зал был полон, поприветствовала глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Она вручила благодарственное письмо представителю трудового коллектива радиозавода Сергею Елисееву и букет цветов председателю жюри, директору центра народного творчества Оксане Громовой.

Идея провести в нашем городе смотр-конкурс самодеятельности принадлежит радиозаводу. Работники этого предприятия и открыли концертную программу музыкальным блоком.

Межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» представляли солисты вокального ансамбля «Баллада».

На сцену выходили также представители Кыштымского машиностроительного объединения, Кыштымского медеэлектролитного завода, педагоги, студенты, юристы центральной городской больницы и управляющей компании «Комфорт», работники санатория «Лесное озеро».

А пока члены жюри подводили итоги, на сцене выступали самые юные участники «Марафона талантов» – воспитанники детской школы искусств и творческих коллективов.

Победителем смотра-конкурса стал радиозавод.