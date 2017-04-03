В Кыштыме пройдёт уникальный марафон талантов

Автор: КР от Вчера, 16:48 Категория: Культура

Завтра с полудня и до самого вечера в ДК «Победа» будет проходить генеральная репетиция смотра-конкурса художественной самодеятельности «Во славу родного города». Он состоится по инициативе радиозавода и станет муниципальным этапом областного телевизионного конкурса «Марафон талантов».

В Кыштыме впервые в рамках этого масштабного марафона на сцену выйдут не профессиональные творческие коллективы, а работники предприятий и организаций. В городском смотре-конкурсе примут участие радиозавод, медеэлектролитный завод, машиностроительное объединение, городская больница, филиал Миасского медколледжа, центр помощи детям «Горизонт», начальная школа-детсад № 14, а также сотрудники полиции и управляющей компании «Комфорт».

На протяжении всего конкурса, а он пройдёт во дворце культуры «Победа» в предстоящую пятницу, 28 апреля, в 18 часов, в фойе ДК развернётся ярмарка мастеров прикладного творчества. Специальное художественное жюри определит трёх победителей. Они будут представлять Кыштым на зональном этапе «Марафона талантов», который осенью впервые будет проходить в нашем городе.

Самодеятельных артистов будет оценивать жюри, в состав которого войдут директор областного центра народного творчества Оксана Громова, продюсер конкурса «Марафон талантов», директор телерадиоцентра «Восточный экспресс» Павел Михайлов, а также депутаты Собрания Кыштымского городского округа и директор кыштымской телерадиокомпании Мария Гайдухина.

– По завершении смотра-конкурса будет названо имя победителя, – сказала сайту «КР» художественный руководитель муниципальной централизованной клубной системы Ольга Горбанёва. – Администрация округа приготовила главный приз. Не буду говорить, что это такое, но он – потрясающей красоты!

Претендентов на участие ждёт жесточайший отбор: решение будет приниматься в том числе и с учётом ранешних побед на фестивалях и конкурсах различного уровня.

Видеосъёмку городского смотра-конкурса художественной самодеятельности будет вести как местное телевидение, так и Первый областной канал.