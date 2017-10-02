В Кыштыме пройдут съёмки телевизионного конкурса «Марафон талантов»
Автор: КР от Вчера, 10:58 Категория: Культура
В предстоящую субботу во Дворце культуры «Победа» выступят 165 самых талантливых жителей десяти территорий севера Челябинской области. Тридцать творческих коллективов и столько же мастеров народных промыслов и ремёсел приедут в наш город из Карабаша, Озёрска, Верхнего Уфалея, Снежинска, Каслей, Аргаяша, Кунашака, Нязепетровска и Уйского.
Они поборются за право выйти в финал четвёртого областного телевизионного народного конкурса «Марафон талантов-2017», который состоится в конце ноября в Челябинске.
Как сказала сайту «КР» художественный руководитель централизованной клубной системы Ольга Горбанёва, наш город представят народный коллектив – театр танца «Пульсар» из ДК «Победа», клоунская группа Народного дома «То, что надо!», воспитанники хореографического отделения детской школы искусств.
Елена Зулькарнаева из Кыштыма выставит свои глиняные игрушки и проведёт мастер-класс по гончарному делу, художник Владимир Аникеев представит свои картины, а Татьяна Лаврова – авторскую куклу. Оценивать выступления участников будет профессиональное жюри.
Идею снять телепередачу наподобие программы «Голос» принадлежит председателю Законодательного Собрания Челябинской области Владимиру Мякушу. Операторы медиахолдинга «ОТВ» будут снимать не только выступления участников и их живое общение с судьями. В тайной золотой комнате перед выходом на сцену с ними и их группой поддержки будет общаться журналист.
В этой же комнате будет установлен большой телевизор, по которому друзья и родные артистов смогут увидеть их сценические номера в режиме реального времени. Финалисты конкурса будут объявлены в спецвыпусках телеканала «ОТВ». Первая передача выйдет в эфир 21 октября.
Съёмки в Кыштыме пройдут 7 октября с 11 до 13 часов и с 17 до 20 часов.
Для справки. За всё время существования этого конкурса кыштымцы дважды выходили в финал: сначала на гала-концерте в Челябинске выступил семейный ансамбль Елисеевых, а затем народный коллектив – вокальный ансамбль «Баллада».