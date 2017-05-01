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В Кыштыме музееведы готовятся отметить юбилей городского музея

Автор: КР от Сегодня, 16:06 Категория: Культура

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Завтра отмечается Международный день музеев. В Кыштымском городском округе отсчёт истории музейного дела начинается  с июля 1897 года. В то время Кыштым принимал участников Уральской экскурсии VII сессии Международного геологического конгресса.

 

Известный на ту пору екатеринбургский журналист В. Кричевский, который освещал это событие, упомянул и об имеющейся при кыштымском заводе музейной коллекции. Хотя есть сведения, что создавалась она ещё раньше.

 

В честь Дня музеев, а также в связи с юбилеем Кыштымского историко-революционного музея 24 мая в Центре развития туризма Кыштымского городского округа на улице Дёмина, 7 состоится праздничное мероприятие. Как сказала сайту «КР» учёный секретарь городского музея Елена Кузнецова, в этот день состоится презентация недавно созданного сайта, рассказывающего о деятельности этого учреждения культуры. Кроме того, будет организована небольшая экспозиция из документов прошлых десятилетий о развитии музея в советский период истории.

 

Отметить праздничную  дату приглашены работники ведомственных музеев организаций и предприятий города, ветераны музейного дела, краеведы. В этом году музей большое внимание уделяет сбору информации о собственной истории. Этому, в частности,  посвящается одна из номинаций городского конкурса «Историческая азбука». Музееведы просят горожан поделиться своими воспоминаниями о музее прошлых лет,  о людях, которые в ХХ веке сберегали и хранили материальное и духовное наследие Кыштыма.

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