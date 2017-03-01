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Из Кыштыма кинотеатр увезут в Челябинск

Автор: КР от Сегодня, 08:36 Категория: Культура

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В Кыштыме подведены итоги муниципального этапа областного конкурса «Моя малая Родина». В состав жюри вошли директор кыштымского историко-революционного музея Розалия Галябиева, учёный секретарь музея Елена Кузнецова, а также краеведы, представители совета ветеранов Кыштымского городского округа и работники управления по делам образования.

 

Как сказала сайту «КР» методист управления по делам образования Светлана Гунькова, кыштымские школы и детские сады участвовали в номинации «Из прошлого в настоящее. Кыштыму 260 лет». Лучшими экспозициями признаны макет и фотографии об истории кинотеатра «Октябрь», выполненные учениками школы № 13, композиция детского парка от учеников второй начальной школы. Кыштымцам, именами которых названы улицы нашего города, посвятили свою работу дети из начальной школы-детсада № 14 «Алёнушка». А воспитанники детского сада № 27 изготовили макеты русской избы и башкирской юрты.

 

Все эти экспозиции будут выставлены в центральной библиотеке имени Бориса Швейкина. В апреле их смогут увидеть все желающие. А кинотеатр в миниатюре, изготовленный ученицами тринадцатой школы Анастасией Прохоровой, Елизаветой Тепловой и Ариной Чараевой под руководством педагогов Елены Ольшанниковой и Елены Синчак, будет отправлен в Челябинск для участия в областном этапе конкурса.

 

Кроме того, музей школы № 9 в посёлке Слюдорудник будет представлять Кыштым в областном конкурсе школьных музеев. Его руководитель – Марина Новосёлова.

 

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