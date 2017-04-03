В Кыштыме вновь взялись за написание исторической азбуки

Автор: КР от Сегодня, 15:10 Категория: Культура

В этом году городской музей уже в третий раз проводит конкурс «Историческая азбука Кыштыма». С этим проектом музей участвовал в Международном фестивале музеев «ИНТЕРМУЗЕЙ-2013» и получил высокие оценки.

В этом году «Историческая азбука» посвящается 260-летию Кыштыма и 120-летию самого музея. Соответственно, сама идея проекта в этот раз заточена под события музейной жизни. Кыштымцам предлагают написать эссе на темы: «История кыштымского музея», «Музеи Кыштымского городского округа», «Душа музея (создатели, организаторы, руководители, работники музеев)», «Коллекционеры и коллекции».

Положение о конкурсе опубликовано в газете «Кыштымский рабочий» в номере от 22 марта на шестой странице.

Как сообщила сайту «КР» учёный секретарь музея Елена Кузнецова, на конкурс уже поступили первые материалы. Среди авторов – один из создателей музея второй средней школы Таисия Петровна Самонова, заведующая библиотекой школы № 10 Галина Николаевна Дайбова, краеведы Вера Александровна Лаптева и Александр Петрович Клепалов, педагог станции туристов «Странник» Елена Евгеньевна Антонова и другие.

По мере поступления работы ежемесячно будут размещаться на сайте kyshtym74.ru. С 25 по 30 число каждого месяца читатели смогут отдать свой голос в поддержку того или иного автора. В конце апреля будет проходить первое голосование. Подведение итогов и награждение победителей состоится в декабре.