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Жители Кыштыма учатся шить сарафаны в старинном русском стиле

Автор: КР от Вчера, 15:56 Категория: Культура

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Сегодня в станции юных туристов «Странник» этнограф из Челябинска Александр Акулов проводит мастер-класс по изготовлению русского костюма. Инициатором такой встречи стал приход храма Рождества Христова. Сегодня и завтра кыштымцы будут кроить и шить женские рубахи и сарафаны.

 

 

Некоторые принесли с собой ткань из бабушкиного сундука, а тем, у кого нет ткани, мастер предлагает приобрести её из своих запасов. Но надо сказать, что некоторые образцы доходят в цене до 850 рублей за метр.

 

– Для изготовления нарядов в исконно русском стиле подходят далеко не все ткани, – сказал сайту «КР» Александр Акулов. – К примеру, лён сейчас уже совсем не тех свойств, какие он имел во времена наших бабушек. Его я советую использовать крайне осторожно, да и то в основном для подкладов. Хит среди тканей – шерсть. Её можно применять где угодно.

 

 

Сам Акулов предпочитает работать с натуральными и притом брендовыми тканями. Например, от Версачи или с тканями дореволюционной эпохи.

 

– Такие материалы могут достигать стоимости в 20 тысяч рублей за метр, – сказал Александр Анатольевич. – Но они того стоят.

 

 

Сегодня мастерицы и рукодельницы нашего города раскроят рубаху и сарафан, а уже завтра доведут изделия до ума. Вся одежда будет сделана вручную, но потом по желанию швы можно будет обработать на швейной машинке.

 

Подробный материал на эту тему – в одном из ближайших номеров газеты «Кыштымский рабочий».

 

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Брэндовый этнограф... (Предпочитает работать с брендами тканями. Например, от Версачи.) Не хилая раскрутка просто увлекающегося человека. А 20 тысяч за метр, это как стоимость квадратного метра при покупке квартиры...
 
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