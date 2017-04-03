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В Кыштыме впервые пройдёт мастер-класс от этнографа по пошиву русского костюма

Автор: КР от Сегодня, 10:32 Категория: Культура

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Александр Акулов. Фото взято с его страницы ВКонтакте.

 

В предстоящие выходные в наш город приедет профессиональный этнограф, реставратор икон, руководитель студии русской культуры Александр Акулов. В субботу и в воскресенье с 11 до 17 часов он научит кыштымцев, как правильно раскроить и изготовить русский сарафан и рубашку, а также поделится секретами выбора подходящих тканей. С инициативой проведения такого мастер-класса выступил приход храма Рождества Христова.

 

– Самое главное, чтобы ткань была натуральной и, по возможности, из бабушкиных сундуков, – сказала сайту «КР» специалист по работе с молодёжью храма Рождества Христова Ольга Сухова. – Участники мастер-класса могут принести ткань сами, но всем другим необходимым их обеспечит и Александр Анатольевич Акулов. Русский костюм будет изготавливаться вручную. Сейчас мы решаем вопрос с помещением – мастер-класс пройдёт либо в помещении станции туристов «Странник», либо в Доме детского творчества.

 

На мастер-класс уже записались около 20 человек. В основном это участники творческих коллективов города.

 

По всем вопросам можно обращаться по телефону 8-982-368-3785 к Ольге Суховой.

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