Коты из Кыштыма стали прообразами литературных героев

Автор: КР от Вчера, 12:38 Категория: Культура

Международный день кошек отмечается 1 марта. К этой дате в детской библиотеке Озёрска организовали выставку фотографий домашних любимцев и собрали рассказы о них. Поделилась любопытной историей и Светлана Олефир, заведующая отделом автоматизации библиотеки. Она рассказала, что в семье её родителей всегда жили кошки, вернее, коты: Маркиз, Трифон, Кузя и другие.

Традиция сохранилась и тогда, когда дети выросли и разъехались по отдельным квартирам. У каждого из них обосновалась хотя бы одна кошка. На лето всех животных по традиции привозят на дачу к маме в Кыштым. Хвостатые друзья всей компанией завтракают, обедают и ужинают, играют на газоне, охраняют территорию и спят в укромных уголках сада. Иногда ловят мышей, но никогда их не едят – городские жители, что тут скажешь.



Однажды в Кыштым на дачу заглянула писательница Светлана Лаврова – любительница кошек и знаток их нравов. Наблюдения за Яшей, Боней и Патриком легли в основу её книги о жизни кошачьего семейства на даче. Она вышла в 2015 году и называется: «Коты, призраки и одна бабушка».

Книга стала лауреатом литературных премий «Заветная мечта», «Книгуру», «Книга года». Писательница подарила авторский экземпляр с автографом маме Светланы Олефир. А сама Светлана нарисовала на стене дома в Кыштыме картину прекрасной жизни на даче: озеро, горы вдали, коты на окне ждут своих золотых рыбок, девочки-подружки танцуют на газоне, в огороде что-то растет… И, конечно, открытая книга. В ней текст: «Мама, как пуговка, на ней все держится».