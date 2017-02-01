Жителей Кыштыма ждёт встреча с фотографом-путешественником

Автор: КР от Сегодня, 12:02 Категория: Культура

Завтра в 13 часов в центральной городской библиотеке имени Бориса Швейкина фотохудожник из Челябинска, неоднократный победитель международных фотоконкурсов Сергей Коляскин проведёт творческую встречу с жителями нашего города. Она предвосхитит открытие его персональной выставки «Грани жизни».

В ней будут представлены около 40 фотографий, сделанных путешественником и членом Русского географического общества в разных уголках нашей планеты – в Индии, Великобритании, Киргизии, Казахстане. Часть снимков представлена Южным Уралом.

Как сообщила сайту «КР» заведующая отделом информатизации библиотеки Людмила Колыжук, это будет уже третья по счёту выставка Сергея Коляскина в Кыштыме. В июле его работы были представлены в экспозиции 12 уральских фотохудожников «Душа России», а в октябре состоялась первая персональная выставка в нашем городе – «Легенды Индии». Увидеть цикл фотографий «Грани жизни» можно будет с 4 февраля по 4 марта.

Сергей Коляскин много путешествует и старается запечатлеть все, что видит. Кроме этого, он удивительный рассказчик и интереснейший собеседник. Вход свободный.